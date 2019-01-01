ألفيس يعرض نفسه على برشلونة والإدارة ترفض

تعرف على موقف برشلونة من عودة ألفيس

عرض داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، نفسه على برشلونة طالبًا العودة مرة أخرى إلى كامب نو.

ألفيس أعلن رحيله بصورة نهائية عن باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده مطلع الشهر المقبل.

وذكرت إذاعة "راك" الإسبانية أنّ ألفيس عرض نفسه منذ أيام على إدارة برشلونة طالبًا العودة مرة أخرى لصفوف الفريق.

وأوضحت إن الإدارة تدرس الفكرة وخاصة وأنّ صاحب الـ 36 عامًا من نجوم الجيل الذهبي خلال فترة لعبه مع البلوجرانا بين 2008 حتى 2016.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصدر مقرب من إدارة برشلونة أنّه لا يوجد خطة لعودة ألفيس وشغل مركز الظهير الأيمن في كتيبة إيرنستو فالفيردي.

وأوضحت أنّ الإدارة تحترم ما قدمه البرازيلي مع الفريق خلال مسيرته ولكنها ترفض أن يكون جزءًا من مشروع المستقبل.

⚡️ “في مثل هذا اليوم ولد أحد أساطير كرة القدم، زيدان يُكمل عامه الـ47”https://t.co/8TI8HtgBxv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

جدير بالذكر أنّ ألفيس رحل عن برشلونة في 2016 لينضم إلى يوفنتوس الإيطالي ورحل بعد موسم واحد إلى باريس سان جيرمان.