ألفاظ خارجة وصراخ بيكيه .. جريزمان يغادر برشلونة بعد هزيمة باريس بساعتين

مشادة عنيفة بين المهاجم الفرنسي وزميله الإسباني

تستمر الأزمات في نادي برشلونة الإسباني هذا الموسم، بعد خسارة الفريق 4/1 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة اقترب من توديع البطولة بعد الهزيمة على أرضه، حيث سجل كيليان مبابي هاتريك بالإضافة لهدف آخر لمويس كين، بينما أحرز ليونيل ميسي هدف الفريق الكتالوني الوحيد من ركلة جزاء.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن مشادة عنيفة جرت بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزميله الفرنسي أنطوان جريزمان خلال المباراة عندما كانت النتيجة 1/1 بين الفريقين.

وجاء ذلك بعدما صرخ بيكيه في زميله جريزمان من أجل المساندة الدفاعية على الأطراف، ليرد عليه الفرنسي قائلًا:"خذ الأمور بسهولة وتوقف عن الصراخ".

وهو الأمر الذي تسبب في غضب بيكيه وجعله يقول بعض الألفاظ الخارجة تجاه زميله، ليستمر رد جريزمان عليه كما هو:"توقف عن الصراخ".

🇫🇷✈️ Griezmann, en el Aeropuerto Barcelona-El Prat tras la derrota ante el PSG



❌ El jugador no ha querido hacer declaraciones



📅 El Barça tiene dos días libres tras el partido ante el PSG



📹 @SantiOvalle pic.twitter.com/mDtT7uzZCO — El Larguero (@ellarguero) February 16, 2021

المدافع الفرنسي كليمون لونجليه تدخل سريعًا لتهدئة الأوضاع، حيث قال بيكيه نحن نركض جميعًا وجريزمان رد قائلًا وأنا أركض أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان شوهد وهو يغادر برشلونة بعد المباراة بساعتين فقط، حيث استقل الطائرة وسط حالة من الغموض حول سبب تصرفه.

اقرأ أيضًا .. مكافأة الولاء لإنقاذ ميسي وريال مدريد يخطف مبابي .. كوميكس فوز باريس على برشلونة

ولم يرغب اللاعب في الإدلاء بأي تصريحات حيث رد على أحد الصحفيين قائلًا:"ما الذي يهمك؟".

ومن غير المتوقع أن تكون لهذه الخطوة أي دلالة خطيرة حول جريزمان، نظرًا لحصول لاعبي برشلونة على يومين إجازة بعد مواجهة باريس حيث أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه ذهب إلى فرنسا من أجل الراحة.

يذكر أن جريزمان كان محور انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة الساحقة، في استمرار للأزمات التي يعاني منها اللاعب منذ انتقاله إلى برشلونة.