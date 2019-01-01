نيجريدو: عانيت مع النصر ونتطلع لموسم مميز

مهاجم النصر يتحدث عن استعداده للموسم الجديد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم فريق نادي النصر الإماراتي، على أنه فشل في التأقلم خلال السنة الأولى بشكل جيد مع زملائه، ولكن نهاية الموسم كانت جيدة.

نيجريدو كان انضم لصفوف النصر الإماراتي، من صفوف بشكتاش التركي، خلال صيف 2018، لمدة موسمين.

المهاجم الإسباني قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم أتأقلم في السنة الأولى بشكل جيد مع الطقس واللاعبين، ولكن نهاية الموسم كانت جيدة".

ألفارو نيجريدو تابع: "تعرضت لبعض الإصابات التي منعتني من تقديم أفضل المستويات من أجل مساعدة الفريق أكثر".

نيجريدو اختتم حديثه قائلًا: "أتمنى أن لا أتعرض لإصابات جديدة هذه السنة، وأن أتمكن من مساعدة زملائي لتقديم موسم مميز".

النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، برصيد 36 نقطة، حيث يسعى الموسم الحالي لتحقيق إنجازًا والمنافسة على جميع البطولات.