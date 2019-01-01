موراتا مطلوب في اشبيلية وهيجواين يحسم الصفقة

ألفارو موراتا مطلوب في نادي اشبيلية الاسباني وتشيلسي يرفض التفريط في خدماته دون تأمين صفقة هيجواين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب الاسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي مطلوب للعودة للدوري الاسباني عن طريق نادي اشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن النادي الاسباني يريد تعويض رحيل لاعبه لويس مايورال عن صفوفه لصالح فيرونتينا الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق نابولي لا يمانع رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في أي وقت قريب.

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ويسعى ساري لإيجاد بديل سريع لمهاجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، ويأتي الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس المعار لميلان على رأس البدلاء.

ويربط المدير الفني الجديد لتشيلسي فكرة التخلي عن موراتا بضم هيجواين من صفوف يوفنتوس، في ظل المشاكل الهجومية التي يعاني منها البلوز.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن يوفنتوس ايضًا يسعى للحصول على خدمات موراتا، وهو ما قد يسهل من فكرة انضمام هيجواين لتشيلسي.

جدير بالذكر أن موراتا سبق له التألق مع فريق يوفنتوس في موسم 2014-2015 الذي أمضاه في صفوفه وحصل خلاله على الدوري وتواجد في نهائي الأبطال وسجل بمرمى برشلونة.