ألغى لهم 4 أهداف في مباراة واحدة.. الـ VAR يقتل آمال ساسوولو الأوروبية

4 أهداف ملغية في مباراة واحدة.. هل رأيت فريقًا أقل حظًا من ساسوولو؟

شهدت مباراة ساسوولو ونابولي واقعة فريدة من نوعها، حيث أن سوء الطالع لازم أصحاب الأرض وتسببت تقنية الفيديو في إلغاء 4 أهداف لهم.

ونجح نابولي في تحقيق انتصار ثمين على حساب مضيفه ساسوولو بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي .

ولم تكن الهزيمة عادية بالنسبة لساسوولو، ولكنها جاءت قاسية لأنها أنهت آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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ولم يكن السيناريو الذي قتل أحلام كتيبة دي زيربي الأوروبية عاديًا، ولكنه جاء بأقسى طريقة ممكنة، حيث لامسوا الفوز ولكن لم يظفروا به.

وقام حكم المباراة جيانلوكا أوريليانو بمراجعة الأهداف الأربعة التي سجلها ساسوولو في مواجهة نابولي، ولكنها ألغيت جميعًا بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وجاءت الأهداف الأربعة بين الشوط الأول والثاني، كان الأول بأقدام ديوريتش والثاني والثالث بأقدام الهداف فرانشيسكو كابوتو، بينما جاء الرابع بأقدام ماركو بيراردي.

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يذكر أن ساسوولو يحتل المركز الثامن على سلم تريتب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 48 نقطة، بفارق 11 نقطة عن منافسه نابولي صاحب المركز السابع، كادت لتكون 5 نقاط فقط لو حقق الفوز عليه اليوم.