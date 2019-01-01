"ألتراس" يوفنتوس يقاطعون مباراة أتلتيكو مدريد

احتجاجاً على اعتقال قادتهم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قررت رابطة الألتراس التابعة لنادي يوفنتوس مقاطعة مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني غداً.

يأتي ذلك احتجاجاً على اعتقال قادته بالآونة الأخيرة، حيث ذكرت توتو سبورت أن من اشتروا تذاكر المباراة منهم قرروا البقاء في ديارهم.

وكان 12 من قادة ألتراس يوفي قد ألقي القبض عليهم بالأمس بتهم التآمر الإجرامي والابتزاز وغسيل الأموال والعنف.

وتضامن أندريا أنييلي رئيس النادي مع التحقيقات، حيث زعم أن الألتراس قد ابتزوا النادي عن طريق التهديد بإطلاق هتافات عنصرية وسلوكيات أخرى تؤدي لتغريم النادي.

يذكر أن البيانكونيري يخوض مباراته الأولى في دوري الأبطال خارج الديار في ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي استضاف نهائي النسخة الماضية.