ألبيول يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

هل يعود مدافع ريال مدريد السابق إلى الليجا؟

يقترب راؤول ألبيول، مدافع نابولي، من العودة إلى الدوري الإسباني بعد خمس سنوات قضاها مع فريق الجنوب الإيطالي.

ألبيول سبق ولعب لصالح ريال مدريد قبل الرحيل إلى نابولي في 2013 مقابل 12 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنّ صاحب الـ 34 عامًا لن يستمر مع نابولي ويرغب في الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أنّ فياريال الإسباني الفريق الأقرب للتعاقد مع اللاعب، إذ حاولت الغواصات الصفراء الحصول على توقيعه في الصيف الماضي ولكن نابولي أصر على التمسك به.

💫كلّ ما تود معرفته عن الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LbmzB012Au — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

الصحيفة أكدت أنّ ألبيول يمتلك شرطًا جزائيًا يصل إلى 4 ملايين يورو فقط مما يسهل عملية التعاقد معه.

جدير بالذكر أنّ البيول بدأ مسيرته الكروية مع فالنسيا قبل الانتقال في 2009 إلى ريال مدريد كما حقق كأس العالم مع إسبانيا في 2010 وفاز بأمم أوروبا مرتين.

وكان اللاعب الإسباني قد خضع لعملية جراحية في الركبة تسببت في ابتعاده عن المباريات للإصابة.