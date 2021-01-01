ألبا: نريد رفع الثنائية، وميسي الوحيد الذي يعرف مستقبله في برشلونة!

جوردي ألبا يؤكد على رغبته في استمرار القائد ليونيل ميسي رفقة برشلونة في المستقبل.

أكد اللاعب الإسباني جوردي ألبا نجم برشلونة على رغبته في استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألبا خلال افتتاح ملعب تدريب جديد في برشلونة، وأكد خلالها على رغبة الفريق في الفوز بالثنائية المحلية، الدوري والكأس.

وقال ألبا: "نريد أن نفوز بالثنائية، الدوري وكأس ملك إسبانيا، علينا أن نلعب في أعلى المستويات الممكنة، وأشعر بقدرتي على ذلك، الجدول في منتهى الصعوبة، لكننا نريد أن نرفع الألقاب".

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وأضاف عن منتخب إسبانيا: "أريد أن أعطي كل ما لدي لفريقي، بعد ذلك لو جاء لي الاستدعاء من منتخب إسبانيا سيكون ذلك جيدًا للغاية".

وأكمل عن مستقبل ميسي: "في غرف الملابس لا نتحدث عن ذلك، سأكون سعيدًا لو قرر الاستمرار، الجميع يعرف كم هو يحب ذلك النادي، لكنه في النهاية قراره الشخصي، وأملى أن يبقى، عليكم أن تسألوه هو".

وأنهى كلماته عن مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة: "سنرى".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بأربع نقاط.