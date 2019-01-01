ألبا بعد خماسية بيتيس: أظهرنا الوجه الحقيقي لبرشلونة ومرحبًا بنميار

المدافع الأيسر للكتالان سعيد بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح في غياب ميسي وسواريز

أشاد المدافع الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا، بعودة الصورة والأداء المعروف عن الكاتلان، في سهرة الأحد ضد ريال بيتيس، التي جرت على ملعب "كامب نو" وانتهت بفوز كاسح وعريض لأصحاب الأرض وصل قوامه لخماسية مقابل اثنين في ختام الأسبوع الثاني لليجا.

وقال مدافع فالنسيا السابق لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتلونية بعد المباراة "عندما نعمل كفريق واحد، يكون من الصعب الفوز علينا، وفي مباراتنا الأولى ضد بلباو، كانت الأمور على ما يرام، لكننا لم نعمل كفريق واحد، وإذا لم نفعل ذلك، يمكن للفرق الأخرى أن تزعجنا، لكن أمام بيتيس، لعبنا مباراة رائعة".

من جهة أخرى، أثنى على أبناء أكاديمية النادي الذين خاضوا موقعة الضيف الأندلسي، بالأخص كارليس بيريو وأنسو فاتي، قائلاً "سعيد جدًا لأبناء النادي بيريو وأنسنو فاتي، الذين نجحوا في استغلال الفرصة التي منحها لهما فالفيردي، وهذه من الأخبار الجيدة التي تظهر وفرة المواهب الصاعدة من الأكاديمية".

كما سُئل عن رأيه فيما يتردد عن إمكانية عودة زميل الأمس نيمار جونيور مرة أخرى، فكانت إجابته "هذا قرار النادي ومجلس الإدارة، فهم يعرفون ما إذا كان من الضروري إعادته مرة أخرى أم لا، وبالنسبة لي، فأنا سعيد بالمجموعة الحالية".

الاحتفال هو ما يميزه دائمًا.. جريزمان يسجل هدف رائع واحتفال أروع في الكامب نو 💫 pic.twitter.com/MWW7UStcxh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "كل شيء يمكن حدوثه حتى نهاية السوق، وإذا وقع الاختيار على نيمار أو لاعب آخر، سنرحب به كما هو الحال دائمًا".