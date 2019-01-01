ألبا ينفي تمديد عقده وراكيتيش يطالب بالتجديد

تعرف على تصريحات جوردي ألبا وراكيتيش عقب مباراة إشبيلية في كأس الملك

نفى جوردي ألبا، مدافع برشلونة، شائعات تمديد تعاقده مع البلوجرانا كما طلب زميله إيفان راكيتيش التجديد وذلك بعد الفوز على إشبيلية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة انتصر 6-1 على إشبيلية ليعود من خسارة بهدفين نظيفين.

وقال ألبا في تصريحات عقب المباراة: "لا صحة لأنباء تمديد عقدي، لم يُحسم الأمر بعد".

وتابع: "سعيد بما قدمه سيليسين في المباراة وإنقاذ ضربة جزاء في وقت حاسم، إنّه لاعب وشخص محبوب للغاية وأتمنى استمراره في برشلونة".

الظهير الأيسر للبلوجرانا أوضح أن تصريحات جيرارد بيكيه سابقًا أُسيء فهمها وأنّ الفريق لا يتجاهل بطولة كأس الملك ويرغب في تحقيقها.

وينتهي عقد ألبا في 2020 واللاعب تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته الاعتزال في برشلونة.

بالسداسية .. برشلونة يعبر إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بعد الفوز على إشبيلية! ✅ pic.twitter.com/hsZHabwuWQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

من جانبه، علّق راكيتيش على مستواه في المباراة وتسجيله هدف بقوله: "أردت فقط أن يلمح الرئيس ما أستطيع القيام به".

وأردف: "يؤلمني التسجيل على إشبيلية ولكني سعيد بالتأهل وأتمنى أن نواجه ريال بيتيس في النهائي وأسجل عليهم. كما قال ميسي في أول الموسم نحن نقاتل على كل البطولات".

واخيرًا أشار سيرجيو بوسكيتس إلى أحقية برشلونة في اللقاء وإمكانية التسجيل حتى أكثر من 6 أهداف.

واختتم: "تصدي سيليسين لركلة الجزاء وكرة أخرى لأندريه سيلفا هما الأخطر في الشوط الأول وباقي المباراة كنا الأفضل. التأهل مستحق دون شك".

وتعد هذه المرة الأولى منذ 1966 التي يعود فيها برشلونة ببطولة كأس الملك بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة التاسعة على التوالي منذ موسم 2010-2011 والتي وصل فيها إلى النهائي.