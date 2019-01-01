ألابا: نتمنى استمرار فليك مع بايرن ميونخ

ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ يتمنى استمرار المدرب هانسي فليك في منصب المدير الفني للفريق.

أعرب النجم النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ عن رغبته في استمرار المدرب هانسي فليك في منصبه الحالي كمدير فني للفريق البافاري حتى نهاية الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألابا وأكد خلالها أن الفريق يتأثر بشكل واضح بفلسفة المدرب الجديد ويقدم مستويات طيبة معه.

وقال ألابا: "نحن نشعر بالراحة في وجود هانسي فليك، يمكنكم أن تروا طريقة اللعب الخاصة بنا وكيف تأثرت بفلسفته بشكل فوري بمجرد قدومه للفريق".

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وتجنب صالح حميديتش التطرق لذلك الأمر وقال: "بكل تأكيد نتابع كيف يسير الفريق عن كثب، وكيف يعمل المدير الفني وما هي استجابة اللاعبين لذلك".

وأضاف: "القرار الأخير سيكون لنا، وبكل تأكيد يمكن لنجوم الفريق أن يأملوا ببقاء هانسي فليك لكن الكلمة الأخيرة ستكون لنا في ذلك الأمر".

وأنهى تصريحاته: "دعونا نترك هانسي فليك يعمل في هدوء، بعد آخر مباراة في العام سنجلس لنتخذ القرار النهائي في ذلك الأمر ونعلنه للجميع".

جدير بالذكر أن فليك يتولى مسؤولية بايرن ميونخ بشكل مؤقت حتى شهر يناير المقبل بعد إقالة نيكو كوفاتش لتراجع الأداء والنتائج.