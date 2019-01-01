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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ألابا: أريد تحقيق الثلاثية مع بايرن ميونخ

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Sebastian Widmann
بايرن لا يزال حاضراً في البطولات الثلاث

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، عن طموحاته للموسم الجاري وتمنى أن يُتوج مع الفريق البافاري بالثلاثية بنهاية العام الكروي.

ولا يزال بايرن ينافس على الثلاث جبهات الدوري والكأس الألمانية، وسيلعب في دوري الأبطال مع ليفربول في فبراير المقبل.

وقال ألابا مع "بيلد": "الثلاثية حلم، وكلنا نريد تحقيقه، أريد عاماً ناجحاً مع بايرن ميونخ والمنتخب الوطني".

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وعن مواجهة ليفربول: "أي فريق يمكن هزيمته، كل شيء ممكن في كرة القدم، رأينا ذلك من قبل، المهم هو الاستعداد الجيد".

وسبق لألابا التتويج بالثلاثية مع بايرن في 2013 بعد قهر مواطنه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال وتحقيق الثنائية المحلية.

ويقيم البافاري معسكراً إعدادياً في قطر الفترة المقبل قبل استئناف منافسات الدوري المحلي بلقاء هوفنهايم منتصف الشهر الجاري.

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