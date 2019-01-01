أكرم عفيف: جماهير الهلال لن تخيفنا وسنلعب للتأهل

لاعب السد القطري يتحدى جماهير الهلال قبل المواجهة المنتظرة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد أكرم عفيف، صانع ألعاب فريق السد القطري، على أن جماهير نادي الهلال السعودي لن تخيفه، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين.

السد سيواجه الهلال مساء غدٍ الثلاثاء، بإياب دور النصف نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب "محيط الرعب".

عفيف قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنستمتع باللعب في ملعب ممتلىء بالجماهير، لأنني لعبت في إسبانيا وبلجيكا أمام حضور جماهير كبير".

تشافي: لسنا أغبياء وسنلعب لآخر صافرة أمام الهلال

لاعب السد تابع: "الضغوط الجماهيرية تعرضت لها أيضًا عندما لعبنا أمام الأندية الإيرانية، وهذا الأمر لم يخيفنا إطلاقًا".

أكرم عفيف واصل: "سنلعب مباراة الهلال بأقصى طاقة لدينا، من أجل التأهل إلى النهائي، حيث لا ننظر إلى ننظر إلى نتيجة مباراة الذهاب".

الهلال حقق الفوز على السد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.