أكرم عفيف: كنا نتوقع إرهاق النصر وعلينا التركيز محليًا

لاعب السد القطري يتحدث عن تأهل فريقه على حساب النصر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد أكرم عفيف، لاعب فريق نادي السد القطري، على أن فريقه حاول الاستحواذ على الكرة، أمام النصر السعودي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

عفيف قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لعبنا بأكثر خطورة هجومية من مباراة الذهاب، والشيء الإيجابي هو تسجيل هدف في بداية المباراة".

لاعب السد تابع: "كنا نتوقع أن لاعبي النصر سيشعرون بالتعب لأنهم لعبوا مباراة منذ يومان أمام الشباب، والحمد لله حققنا نتيجة تؤهلنا".

وواصل: "علينا التركيز الآن في الجانب المحلي، وذلك بعد النجاح في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا".

وعن المنافس القادم في نصف النهائي، قال عفيف: "الاتحاد والهلال يمتلكان قوة هجومية ودفاعية، وكلاهما لديهما بعض نقاط الضعف".

واختتم أكرم عفيف تصريحاته قائلًا: "نحاول الفوز في جميع المباريات، والفوز يعطينا نفسية إيجابية".

السد القطري صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين لهدف للفريق السعودي.