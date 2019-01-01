تشافي: أكرم عفيف موهوب بشكل لا يصدق واستمتع بتدريبه

المدرب الإسباني يؤكد أحقية لاعب السد بنيل جائزة الأفضل في آسيا

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، بلاعبه أكرم عفيف، مؤكدًا أحقيته بنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا بعام 2019.

اللاعب حصل على الجائزة في حفل أقامة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر اليوم الإثنين، بهونج كونج، لكن تسلمها عنه مدرب الزعيم الإسباني تشافي هيرنانديز، لظروف تواجده بقطر لخوض منافسات خليجي 24.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الآسيوي بأي من المرشحين للغياب عن الحفل وإلا يعتبر ترشحه لاغٍ إلا أن الاتحاد قرر استثناء اللاعب القطري كونه مرتبطًا بالبطولة الخليجية. ( طالع التفاصيل )

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "أهنئ عفيف على أدائه مع الفريق ومع المنتخب الوطني على حدٍ سواء، بالفعل هو نال الجائزة عن استحقاق تام، لأنه كان يحدث الفارق معنا في دوري أبطال آسيا، لكن سوء الحظ أبعدنا عن النهائي وكذلك كان مؤثرًا في مباريات المنتخب القطري".

وأضاف: "الجميع يعلم أن أكرم عفيف لاعب موهوب ولا يُصدق، ومن الممتع أن أشرف تدريبه، حقًا أنا سعيد للغاية لأجله، وشرف كبير لي لتمثيله هنا في هونج كونج".

الأفضل في آسيا - 2019 عام أكرم عفيف المحاط بالإنجازات

واختتم: "نتمنى أن يكون العام المقبل لاعب آخر من قطر يحصد الجائزة، نتمنى حصد دوري أبطال آسيا هذه المرة، بعد الوصول مرتين لنصف النهائي".

يذكر أن عفيف كان ينافس على الجائزة مع الثنائي المدافع الياباني تومواكي ماكينو؛ لاعب أوراوا ريدز، والحارس الإيراني لبيرسبوليس رضا بيرانوند.