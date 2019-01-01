أكرم عفيف: التأهل في دوري الآسيوية يمنحنا دفعة قوية لكأس الأمير

لاعب السد يشدد على رغبة فريقه في تحقيق النجاحات المحلية كما فعل في الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد أكرم عفيف، لاعب السد على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي السعودي ولكن الزعيم، حقق ما كان يريده من اللقاء بالرغم من صعوبته.

ونجح السد في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية، ليضمن تأهله إلى الدور القادم من البطولة.

وقال عفيف في تصريحات عقبت اللقاء: "كان هدفنا من اللحظة الاولى هو الخروج بالعلامة الكاملة وبالفعل تمكننا من تقديم اداء جيد وسجلنا هدفين في الشوط الاول وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء".

وواصل: "الانتصار سيعطينا دافع معنوي كبير لتحقيق مزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة سواء في أغلى الكؤوس او في دوري ابطال اسيا".

جماهير الأهلي تثق في تحقيق الفريق للانتصار أمام باختاكور الأوزبكي – تباين ردود الأفعال على مباراة السد والأهليhttps://t.co/dzqkgkLdwH pic.twitter.com/nD3BUopCOQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019

ويستعد السد في الفترة القادمة لمواجهة الريان في نصف نهائي بطولة كأس الأمير بقطر، ومواجهة بیرسبولیس في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

الجدير بالذكر ان السد يتصدر المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن باختاكور صاحب المركز الثاني، بينما يحل الأهلي ثالثاً برصيد ست نقاط.