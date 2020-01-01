فيروس كورونا

أعراض كورونا دون إصابة .. السبب الحقيقي لاستبعاد سانشو من السوبر الألماني

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Jadon Sancho Dortmund 2020-21
Getty Images
متاعب في الجهاز التنفسي وراء غياب سانشو وبوركي عن مواجهة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

سيغيب الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو عن قائمة فريقه بوروسيا دورتموند التي ستواجه بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني غدًا الأربعا

ويأتي ذلك قبل 24 ساعة فقط من المواجهة أمام بايرن ميونخ، حيث يعاني اللاعب من بعض أعراض فيروس كورونا دون أن يصاب بالوباء نفسه.

ويعاني سانشو من عدوى في الجهاز التنفسي هو وزميله في بوروسيا دورتموند وحارس مرمى الفريق رومان بوركي، وهو ما يجعلهما خارج القائمة. 

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    وخضع الثنائي لاختبارات فيروس كورونا ولكن النتيجة جاءت سلبية وثبت عدم إصابتهما بالوباء الجديد، ولكنهما يحتاجان فقط للراحة والابتعاد عن مواجهة الفريق البافاري. 

    ويبدو أن سانشو جزء من خطة بوروسيا دورتموند للموسم الجديد حسب ما قال المدير الرياضي للنادي مايكل زورك، وأن سبب الغياب طبي لا أكثر.

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    يذكر أن جادون سانشو قد أشعل سوق الانتقالات الصيفية هذا العام بسبب تألقه مع بوروسيا دورتموند والذي جعله مطمعًا للعديد من كبار القارة العجوز. 

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