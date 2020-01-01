أعراض كورونا دون إصابة .. السبب الحقيقي لاستبعاد سانشو من السوبر الألماني

متاعب في الجهاز التنفسي وراء غياب سانشو وبوركي عن مواجهة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

سيغيب الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو عن قائمة فريقه بوروسيا دورتموند التي ستواجه بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني غدًا الأربعا

ويأتي ذلك قبل 24 ساعة فقط من المواجهة أمام بايرن ميونخ، حيث يعاني اللاعب من بعض أعراض فيروس كورونا دون أن يصاب بالوباء نفسه.

ويعاني سانشو من عدوى في الجهاز التنفسي هو وزميله في بوروسيا دورتموند وحارس مرمى الفريق رومان بوركي، وهو ما يجعلهما خارج القائمة.

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وخضع الثنائي لاختبارات فيروس كورونا ولكن النتيجة جاءت سلبية وثبت عدم إصابتهما بالوباء الجديد، ولكنهما يحتاجان فقط للراحة والابتعاد عن مواجهة الفريق البافاري.

ويبدو أن سانشو جزء من خطة بوروسيا دورتموند للموسم الجديد حسب ما قال المدير الرياضي للنادي مايكل زورك، وأن سبب الغياب طبي لا أكثر.

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يذكر أن جادون سانشو قد أشعل سوق الانتقالات الصيفية هذا العام بسبب تألقه مع بوروسيا دورتموند والذي جعله مطمعًا للعديد من كبار القارة العجوز.