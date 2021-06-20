أشعلت تويتر .. جماهير الاتحاد تدفعه لمعركة جديدة مع النصر

جولة جديدة في الصراع بين الفريقين

يبدو أننا مقبلون على جولة جديدة من صراع النصر والاتحاد على اللاعبين في سوق الانتقالات الحالي، إذ تنافس الناديان بقوة على المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر وقد حسم الفريق العاصمي الجولة لصالحه في النهاية.

جماهير الاتحاد دشنت هاشتاج جديد على تويتر بعنوان "باولينهو مطلب اتحادي"، لتُطالب إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي بالتعاقد معه خاصة بعد فسخ عقده اليوم رسميًا من جانب ناديه الصيني "جوانجزو إيفرجراند".

النصر مرتبط منذ عدة أسابيع بالنجم البرازيلي الذي سبق أن ارتدى قميص برشلونة، وقد مُهد الطريق له اليوم بفسخ عقد باولينيو بالتراضي مع ناديه لرفضه العودة إلى الصين بسبب جائحة كورونا.

عشاق الاتحاد يرون أن اللاعب سيكون إضافة هائلة للفريق، خاصة لما يمتلك من جودة فنية وبدنية وشخصية وخبرة كبيرة، كما أنه سينسجم سريعًا مع مواطنه رومارينيو والمدرب فابيو كاريلي، ولذا طلبوا من الإدارة السعي لضمه خاصة أنه مجاني ولن يُكلف سوى راتبه السنوي.

دخول الاتحاد في مفاوضات مع باولينيو يعني أننا سنشهد جولة جديدة من الصراع بينه وبين النصر، وبالتأكيد لن يستفيد من ذلك سوى اللاعب نفسه الذي سيستغل تلك المنافسة ويحصل لنفسه على أفضل عقد مالي ممكن.

إليكم بعض تغريدات جمهور الذهب تحت هاشتاج "باولينهو مطلب اتحادي" ..

اللاعب حر ومفصل للاتحاد وراح يفك ازمة نعاني منها في الوسط وكلنا نشوف مستوى العاهه هنريكي كيف سيء



فرصة ذهبية لاتضيعونها @Anmar_Alhailae @Kaaki_ahmad



#باولينهو_مطلب_اتحادي pic.twitter.com/gLzfF6UlHT — ابو كدش (@Abo_kadsh) June 20, 2021

نعم الاتحاد بحاجه للاعب وسط مثل باولينهو و ريناتو ..

اضافه مهمه جداً للموسم القادم لاعبين سوبر ومتاحيين حالياً نستطيع التوقيع مع احدهم وبيكون فارق بوسطنا والاضافه الهجوميه #باولينهو_مطلب_اتحادي pic.twitter.com/ZW0R6sbeLC — عبادي ! (@_ii81) June 20, 2021

باختصار ماراح تنافس الهلال والنصر الا بمثل هذي الصفقات غيرها حتى التوب فور بيكون صعب عليك .. ماراح تحصل مثل هذي الفرصة توقع مع نجم كبير برواتب بس! #باولينهو_مطلب_اتحادي pic.twitter.com/S56JdDnvyx — لويس خالد (@Fciiti) June 20, 2021