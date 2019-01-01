أشرف صبحي: استاد القاهرة سيستضيف افتتاح أمم إفريقيا 2019

وزير الشباب والرياضة يتعهد بإخراج حدث يلقي بالدولة المصرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه تم تشكيل لجنة عليا، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن عملية تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

وزير الشباب والرياضة قال خلال المؤتمر الصحفي في اتحاد الكرة اليوم: "كنت متواجدًا كعضو في اتحاد الكرة في فترة 2004 و 2005 مع عصام عبد المنعم، وتحمل تلك الفترة ذكريات رائعة بالنسبة لي".

أشرف صبحي تابع: "أخص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالشكر، وهناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتنظيم، من أل تسهيل كافة الأمور الطلبات".

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر تمتلك عدد كبير من المحترفين، الذين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، وهذا ما يعني أن الفراعنة قادرون على التتويج بكأس أمم إفريقيا.

أشرف صبحي "وزير الشباب والرياضة": مباراة الافتتاح لكأس الأمم الإفريقية ستكون على ستاد القاهرة 🏟️ pic.twitter.com/yTbBfacW19 — جول مصر (@goaleg) January 13, 2019

صبحي أردف: "استاد القاهرة الدولي، سيستضيف مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، وسينتهي الإصلاحات به خلال شهر إبريل المقبل".

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلًا: "سنخرج حدثًا يليق بالدولة المصرية، ولا وقت للراحة، وأمامنا 6 أشهر، فيهم شهر رمضان وعيد الفطر".

مصر ستنظم كأس أمم إفريقيا 2019، بعدما نجحت في الحصول على حق التنظيم، بعد الحصول على أغلبية أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، متفوقًا على ملف جنوب إفريقيًا.