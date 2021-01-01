أسوأ من توقعات مورينيو .. إصابة كين قد تبعده عن تصفيات كأس العالم

مشكلة جديدة للمدرب البرتغالي

أزمة هجومية جديدة تواجه جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وجاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بسبب إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين.

نجم توتنهام تعرض لإصابة في الكاحل خلال خسارة توتنهام من ليفربول 3/1 يوم الخميس الماضي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

مورينيو خرج بعد المباراة، ليؤكد أن اللاعب تعرض لضربتين في منطقة الكاحل، ومن المتوقع غيابه لبضعة أسابيع.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن أنباء صادمة لجماهير توتنهام، بعدما أكدت احتمالية غياب اللاعب لفترة تصل إلى شهرين.

وهو ما يهدد حظوظ الفريق اللندني في تحقيق أهدافه بالدوري الإنجليزي بالتواجد على قمة البطولة وكذلك في المنافسة بمسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى جانب آخر قد يغيب كين عن مباراتي منتخب إنجلترا في الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم ضد ألبانيا وسان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يعلن توتنهام بشكل رسمي عن فترة غياب المهاجم الدولي خلال الساعات القليلة القادمة، بعد ظهور نتائج كافة الفحوصات التي أجراها.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة يعيش واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 14 في 29 مباراة لعبها مع توتنهام بكل البطولات.