الدوري الأوروبي

أسوأ مسيرة لمانشستر يونايتد خارج ملعبه منذ 30 عاماً!

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Getty Images
الأرقام السلبية تزداد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي كتابة أرقامه السلبية، وذلك عقب التعادل مع ألكمار الهولندي خارج الديار بدون أهداف.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليجمع الفريق 4 نقاط يتساوى بهم مع بارتيزان في الصدارة.

بتلك المباراة فشل الشياطين الحمر في الفوز خارج أولد ترافورد لـ10 مباريات متتالية.

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ويعد هذا الرقم هو الأسوأ منذ 30 عاماً، تحديداً 1989 حين استمرت السلسلة لـ11 مباراة بين فبراير وسبتمبر.

يذكر أن يونايتد حقق 4 تعادلات و6 هزائم من أصل تلك المباريات العشر.

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