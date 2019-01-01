أسوأ مسيرة لمانشستر يونايتد خارج ملعبه منذ 30 عاماً!

الأرقام السلبية تزداد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي كتابة أرقامه السلبية، وذلك عقب التعادل مع ألكمار الهولندي خارج الديار بدون أهداف.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليجمع الفريق 4 نقاط يتساوى بهم مع بارتيزان في الصدارة.

بتلك المباراة فشل الشياطين الحمر في الفوز خارج أولد ترافورد لـ10 مباريات متتالية.

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ويعد هذا الرقم هو الأسوأ منذ 30 عاماً، تحديداً 1989 حين استمرت السلسلة لـ11 مباراة بين فبراير وسبتمبر.

10 - have failed to win any of their last 10 away matches across all competitions (D4 L6) – they last went on a longer winless run on the road between February and September 1989 (run of 11). Worrying. pic.twitter.com/doznd0WEp9 — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2019

يذكر أن يونايتد حقق 4 تعادلات و6 هزائم من أصل تلك المباريات العشر.