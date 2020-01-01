أسلحة جديدة لكريستيانو رونالدو .. نجم يوفنتوس يستعين بحذاء رجبي لتحسين سرعته

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي لا يكتفي من البحث عن سبل تطوير أداءه في الملعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفصيلة جديدة تخص طريقة تدرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النجم البرتغالي بدأ في الاستعانة بجزء سفلي من الحذاء الكروي الخاص به، جاء به من أحذية نجوم رياضة الرجبي.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء السفلي من الحذاء والخاص بالتشبث بالأرض والذي يكون عادة من المعدن يرتديه رونالدو من المطاط في الوقت الحالي.

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وذكرت الصحيفة أن هداف يوفنتوس يرتدي الحذاء بتلك الطريقة منذ أن عاد لتورينو وظهر في تدريبات يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

ويساعد المطاط بشكل واضح على تحسين سرعة النجم البرتغالي بسبب الوزن الأخف له وتشبثه الأقل بالأرض مما يقلل مقاومة الجاذبية عند التحرك.

ولا يعد رونالدو هو أول لاعب يستخدم تلك التقنية لتحسين سرعته، حيث سبقه الجزائري آندي ديلور لاعب مونبلييه والذي يملك الرقم القياسي لأسرع من في الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد في الوقت الحالي للعودة للمباريات رفقة يوفنتوس حيث يلتقي بميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد أيام.