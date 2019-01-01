أسطوزة تشيلسي يحذر هازارد من ريال مدريد

بات نيفين نجم فريق تشيلسي السابق يتمنى التوفيق لإيدين هازارد في ريال مدريد ويؤكد أن الأمور في إسبانيا لن تكون سهلة عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر بات نيفين نجم فريق تشيلسي السابق لاعب البلوز الراحل لريال مدريد إيدين هازارد من صعوبة الأمور في النادي الملكي وإسبانيا بشكل عام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفين وأكد خلالها أن الجميع في تشيلسي يريد لهازارد النجاح في إسبانيا وتقديم أفضل ما لديه.

ما هو الهتاف الأحب إلى قلبك من جماهير فريقك المفضل؟ 👂🗣️



شاركنا بالكلمات، وبعض مقاطع الفيديو إن أمكن! 🙌 pic.twitter.com/E3sBc1yVBj — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وقال نيفين: "ربما تكون الصفقة مفاجأة لعدد من الأشخاص لكنني سعيد من أجله حقًا، لقد أراد ذلك وأخيرًا تحقق له ما سعى من أجله كثيرًا".

وأضاف: "لقد منح تشيلسي سبع سنوات قدم خلالهم أفضل ما لديه وكان رائعًا مع البلوز طوال تلك المدة، أعتقد أنه اللاعب الأكثر مهارة الذي لعب للفريق تاريخيًا".

تقارير - إنتر يستغل صفقة هازارد لضم جناح ريال مدريد

وأكمل: "الجميع يتمنى له التوفيق في إسبانيا وأعتقد أن الجماهير تشعر بنفس الشعور، لكن عليه الحذر فالأمور لا تكون جميلة دومًا في ريال مدريد وأحيانًا تكون أصعب من المتوقع".

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد كان قد أعلن هذا الأسبوع عن التوقيع مع إيدن هازارد قادمًا من صفوف تشيلسي ليرتدي أخيرًا قميص الملكي بعد سنوات من تصريحاته أن اللعب للفريق الإسباني هو حلم طفولته.