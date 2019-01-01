أسطورة هولندا يكشف .. لماذا لن ينتقل دي ليخت لمانشستر يونايتد؟

أدلى أسطورة هولندا في الثمانينات والتسعينات رود خوليت، برأيه فيما يخص مستقبل مواطنه ماتياس دي ليخت، الذي لم يتخذ قراره النهائي بشأن وجهته القادمة بعد تأكيد رحيله عن أياكس هذا الصيف.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدافع البالغ من العمر 19 عامًا، تارة بأنباء تربط مستقبله ببرشلونة، ليجمع شمله بزميل رحلة الكفاح فرينكي دي يونج في "كامب نو" بداية من الموسم المقبل، وفي بلاد الضباب، يتحدثون عن إمكانية ذهابه إلى مانشستر يونايتد.

هذا بخلاف ما يتردد في فرنسا، عن جلوس وكيل أعماله مينو رايولا مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لوضع اللمسات الأخيرة في عقده، قبل غلق الصفقة بشكل رسمي مع المدير الرياضي لعملاق الأراضي المنخفضة مارك أوفرمارس.

وفي خضم الشائعات المنتشرة عن مستقبل القائد المستقبلي للطواحين البرتقالية، سُئل أيقونة ميلان في التسعينات خوليت عن رأيه في هذا الملف برمته، وعن فرص اليونايتد بالتحديد لحسم الصفقة قبل عملاقي الليجا والليج1، فأجاب لشبكتنا " Omnisport". "لا أعتقد أنه سينتقل لمانشستر يونايتد لأنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا".

المنتخبات التي ستواجه المنتخب التونسي في البطولة الإفريقية يجب أن تحظر مراوغات يوسف المساكني 😍🔥pic.twitter.com/PnJAZu9p4C — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 17, 2019

وأضاف "يبدو لي أنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، لذا الأمر يبدو صعبًا بالنسبة لمانشستر يونايتد"، خاتمًا حديثه "سيكون الاختيار صعبًا بالنسبة لكثير من الفرق، وقد يعاني الكثير (من الفرق) من مشاكل تعليق الصفقات من قبل الاتحاد الأوروبي، لذا مستقبله لم يُحسم بعد، وآمل أن يتخذ القرار المناسب بالنسبة له".