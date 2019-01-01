أسطورة منتخب إنجلترا يوضح لماذا لم يعد أليكسيس سانشيز كما كان

بول ميرسون يتحدث حول تراجع مستوى أليكسيس سانشيز والسر وراء ذلك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم الكرة الإنجليزية سابقًا بول ميرسون حول تراجع مستوى أليكسيس سانشيز، والفارق بين مستواه الحالي ومستواه المعهود.

وكان ميرسون أحد أهم المراهنين على انتقال سانشيز إلى مانشستر يونايتد وأحد أهم من توقعوا نجاحه مع الشياطين الحمر قبل بداية مسيرته هناك.

وبخصوص ذلك، تحدث ميرسون عن الفارق الجوهري بين أليكسيس سانشيز آرسنال وأليكسيس سانشيز مانشستر يونايتد الحالي.

⚽️ لو أن لكرة القدم أسبوعًا لمنافسات النجوم الفردية كما في الـ #NBA وأسبوع الـ #NBAAllStar 🏀



من بين "عتــاولة" وسط الميدان هؤلاء 👇 .. من منهم سيفوز بسباق أفضل مُمَرر؟ 🤔 pic.twitter.com/QaJwcpwbwa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وقال ميرسون: "أعتقد أن الجميع اشتاق لرؤية أليكسيس سانشيز الذي عهدناه، ولكن هذه النسخة من اللاعب تفتقد إلى الجوع والشغف"

وأضاف: "الجوع والشغف من أجل المزيد هو أهم ما يميز لاعب كرة القدم، وهو ما يجعله يقدم أفضل ما لديه في كل يوم، للأسف سانشيز افتقد إلى هذا الجانب فافتقدناه جميعًا"

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يذكر أن أليكسيس سانشيز كان قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، وذلك بعد انتقاله من آرسنال في صفقة تبادلية مع هينريك مخيتاريان.