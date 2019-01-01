أسطورة-مانشستر-يونايتد-يكشف-عن-رأيه-في-استبعاد-بوجبا-أمام-بيرنلي

هكذا تفاعل الفتى البني مع القرار

كشف أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز عن رأيه في انسحاب بول بوجبا من قائمة مواجهة بيرنلي في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثيرت حالة من الجدل بعد خروج بطل العالم من القائمة المشاركة في صدام "تيرف مور"، ما تم تفسيره من قبل البعض، على أنها إشارة لإمكانية خروجه من "أولد ترافورد" مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وسجل صاحب الـ26 عامًا حضوره للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابته الأخيرة في إصبع القدم، كبديل أمام واتفورد ونيوكاسل يونايتد، مع ذلك تفاجأ عشاق النادي بخروجه من قائمة سهرة السبت.

وأرجع المدرب أوليه جونار سولشاير سبب استبعاد لاعبه الفرنسي، لأمور تتعلق بلياقته البدنية وصعوبة الاعتماد عليه في ثلاث مباريات متتالية في فترة قصيرة، بعد تعافيه من إصابة طويلة الأجل.

وعندما سُئل بول سكولز عن رأيه، قال أثناء تحليله للمباراة عبر فضائية "بي تي" البريطانية "سيصورها البعض بطريقته الخاصة، لكننا لا نعرف، ليس لدينا وسيلة لمعرفة ما إذا كان مصابًا أو غير ذلك، ما نعرفه فقط أنه كان لائقًا ".

وأضاف "عندما يكون لائقًا فيجب الاعتماد عليه، لكنهم أخبروني أنه ليس لائقًا للمشاركة".

أما الضيف الآخر في الاستوديو أشلي كول، فقال "ربما وصلنا إلى تلك المرحلة من الموسم، حيث يفكر بعض اللاعبين في الخروج في يناير، وأنت لا تعرف ما إذا كان وكيله يخبره بأن هناك أندية تستطيع التوقيع معه أو لا".