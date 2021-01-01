أسطورة مانشستر يونايتد يقترح خصم النقاط لردع أندية دوري السوبر الأوروبي

الجدل مستمر..

اقترح جاري نيفيل عقوبات في حق الأندية التي تشترك في بطولة الدوري الأوروبي الممتاز، تلك التي تصل إلى خصم نقاط من رصيدهم في منافسات الدوريات المحلية ببلادهم.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا شديد اللهجة ضد فكرة إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز، قبل أن ينضم إليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتأكيد على أن كرة القدم ستكون في خطر من هذه المسابقة.

ووصف بيان الدوري الإنجليزي البطولة المقترحة بأنها مناهضة للمنافسة وتقوّض نزاهة الرياضة، أما الاتحاد الأوروبي فيؤمن بأن هيكل الساحرة المستديرة سيواجه أزمة حقيقية إن طُبقِّت الفكرة.

وقاد أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا جاري نيفيل رد الفعل الغاضب الذي انتقد الأندية التي اشتركت في مشروع بطولة الدوري الأوروبي الممتاز المقترح.

لقد ذهب نيفيل إلى حد القول إن الأطراف التي وقعت على المقترحات يجب أن تُعاقب بخصم النقاط، لتنضم هذه العقوبة إلى سلسلة من العقوبات المقترحة من قبل عدد من الأطراف.

جاء رد فعله بعد أن أدانت هيئات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عصابة الأطراف التي تضغط من أجل المنافسة الجديدة والتي ستشوه صورة كرة القدم المعروفة والمحببة للجماهير حسب هذه الجهات.

وفي حديثه على قناة سكاي سبورتس ، قال: "أنا لست ضد تحديث مسابقات كرة القدم، لكن تقديم مقترحات في أعقاب فيروس كورونا هو فضيحة مطلقة، يجب أن يشعر مانشستر يونايتد وبقية الأندية الستة الكبرى التي انضمت إليه بالخجل من أنفسهم".

وأضاف: "أنا من مشجعي مانشستر يونايتد منذ 40 عامًا من قبل أن أمارس كرة القدم حتى، ولكن اليوم مع الأسف أشعر بالاشمئزاز أكثر من مانشستر يونايتد وليفربول.

وتابع: "إنه جشع خالص. إنهم دجالون، لا علاقة لهم بكرة القدم في هذا البلد، هناك 100 عام من التاريخ في هذا البلد من المشجعين الذين عاشوا وأحبوا هذه الأندية، وهم بحاجة إلى الحماية".

وأردف: "أنا لست ضد المال في كرة القدم، ولكنني أقدس مبادئ وروح المنافسة النزيهة والحق في اللعب، حتى يفوز ليستر سيتي بالدوري، يذهبون إلى دوري أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد ليسوا في دوري الأبطال ، وآرسنال ليسوا في دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون التنافس هو الأساس".

بين الإرهاق المادي والبدني .. دوري السوبر الأوروبي والطريق المختصر لإنهاء أزمة كورونا

على أي حال، ينتظر الاتحاد الأوروبي قرار اتحاد الأندية الأوروبية بشأن المقترح الجديد لشكل دوري أبطال أوروبا، وحينها يمكن تغيير شكل الساحرة المستديرة في القارة العجوز تمامًا.