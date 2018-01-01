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أسطورة مانشستر يونايتد يُرشح بوتشيتينو لخلافة مورينيو

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المدرب الأرجنتيني يعتبر خياراً مفضلاً لمعظم متابعي مانشستر يونايتد ونجومه السابقين

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى ياب ستام أسطورة مانشستر يونايتد، أن ماوريسيو بوتشيتينو هو المدرب الأنسب لخلافة جوزيه مورينيو في الشياطين الحمر.

إدارة يونايتد أعلن صباح أمس الثلاثاء، عن إقالة مورينيو من منصبه، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وفي اليوم التالي تم الإعلان عن تعيين أولي سولشار كمدير فني مؤقت للإشراف على الفريق الأول بيونايتد.

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وقال ستام عن تلك الخطوة:"أعتقد أن بوتشيتينو هو الخيار الأفضل كمدرب دائم، لديه خبرة طويلة في إنجلترا مع توتنهام وساوثهامبتون".

وأضاف:"يتمير ببناء أي فريق بشكل جيد ويمكنه لعب كرة قدم جذابة وهجومية لذلك هو الأنسب لهم".

وتابع مدافع يونايتد السابق:"يمكنهم التفاوض معه وإقناعه بسهولة، هناك بعض الأحاديث حول عدم إنفاق توتنهام بالشكل الكافي على الفريق وهو ما يخالف طموحاته".

وتأتي تصريحات ستام رغم قيام المدرب الأرجنتيني بالتأكيد على تركيزه مع توتنهام، وعدم اهتمامه بتدريب مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

وتبقى بعض الأسماء الأخرى في الصورة لخلافة مورينيو، أبرزها أنطونيو كونتي ولوران بلان لاعب الشياطين ومدرب باريس سان جيرمان الأسبق.

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