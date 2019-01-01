أسطورة ليفربول ينصح سولشار بالتخلي عن بوجبا لريال مدريد

اللاعب الأول على قائمة البيع للصيف القادم

نصح جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد، ببيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

مسيرة بوجبا مع الشياطين الحمر منذ عودته للفريق شهدت العديد من التقلبات، منذ عودته مرة أخرى في 2016.

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علاقته توترت مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، قبل أن يستعيد مستواه مع سولشار، ويهبط مرة اخرى بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة.

كاراجر قال عن رأيه:"كلمة السر في مشروع سولشار ليست الصفقة التي يحتاجها لبناء الفريق من حولها، ولكن من يجب بيعه الصيف القادم".

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وأضاف:"الإسم الأول الذي يجب وضعه على قائمة البيع هو بول بوجبا، إذا جاء ريال مدريد وزين الدين زيدان لضمه بـ100 مليون جنيه إسترليني، مانشستر يستطيع حل جميع مشاكله بهذا المبلغ".

وتابع:"سمعت أن البعض يقول على بوجبا لاعب عالمي، الفوز بكأس العالم لا يجعلك تكتسب هذه الصفة بشكل تلقائي، هناك فرق كبير بين لاعب على أعلى مستوى وموهبة مستواها عالي تحتاج للعمل".

واستكمل نجم الريدز حديثه:"بوجبا قدم أفضل مستوياته مع يوفنتوس كلاعب وسط أيسر، دون أن يقدم أي شيء يبرر السعر الذي دفعه يونايتد لضمه".

يذكر أن بوجبا نجح في تسجيل 16 هدفاً مع يونايتد وصنع 11 آخرين في 44 مباراة لعبها هذا الموسم.