أسطورة ليفربول يحذر محمد صلاح من الانضمام لريال مدريد

ستيف ماكمانمان أسطورة منتخب إنجلترا وفريق ليفربول يحذر محمد صلاح من الانضمام لريال مدريد وترك ليفربول.

حذر ستيف ماكمانمان أسطورة منتخب إنجلترا وفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماكمانمان وأكد خلالها أن ريال مدريد لم يصبح مثلما كان قبل سنوات الأفضل في العالم.

وقال ماكمانمان: "أرى أن مستقبل محمد صلاح في ليفربول فقط بكل صراحة في ظل كل تلك الأنباء حول رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمه".

المزيد من الفرق

وأضاف: "دائمًا ما يرتبط النجوم ببرشلونة وريال مدريد لأنهما كانا أفضل فريقين في العالم، لكن الآن الأفضل موجود في الدوري الإنجليزي".

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وأكمل: "قبل أربعة أو خمسة أعوام كان الجميع يقول ريال مدريد أو برشلونة هما الأفضل لأنهما يحققان دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر، لكن في الوقت الحالي أفضل الفرق تتواجد في إنجلترا ولا أفهم حاجة أي لاعب في الانضمام للدوري الإسباني".

وأردف: "لو لم يوقع ريال مدريد مع عدد كبير من النجوم في المستقبل القريب سيتراجعوا بشكل أكبر، الوضع نفسه في برشلونة فميسي يقترب من الاعتزال".

جدير بالذكر أن محمد صلاح ارتبط اسمه بريال مدريد منذ أن انضم لصفوف ليفربول وبدأ في تقديم المستويات الاستثنائية التي يقدمها.