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الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة ليفربول: هؤلاء الخمسة عليهم الرحيل فورًا عن الفريق

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Getty Images
ستيف نيكول نجم فريق ليفربول المعتزل يحدد خمسة أسماء عليها الرحيل فورًا عن صفوف تشكيلة يورجن كلوب في الموسم الجديد.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ستيف نيكول نجم فريق ليفربول على حاجة الريدز لتحقيق العديد من الأمور الهامة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من ضمنها التخلي عن بعض اللاعبين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكو وأكد خلالها أن ديفوك أوريجي نجم ريمونتادا برشلونة يأتي على رأس تلك القائمة في الوقت الحالي.

وقال نيكول: "في حالة ديفوك أوريجي أعتقد أنه عليه الرحيل، لكن من وجهة نظر ليفربول فلا يمكنهم تركه يرحل حتى يحصلون على البديل المناسب له".

وأضاف: "أعقتد أن آدم لالانا يجب أن يرحل أيضًا، كذلك كلاين فهو ليس في خطط يورجن كلوب، ودانييل ستوريدج الذي لم يرحل حتى الآن لأنه لا يوجد من هم مستعدون لدفع راتبه".

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واختتم: "هناك أيضًا ديجان لوفرين، لقد خدم النادي بكل ما يملك لكن له أخطاء فظيعة، عليه أن يرحل فورًا في أسرع وقت ممكن".

جديربالذكر أن ليفربول يستعد في الوقت الحالي لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

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