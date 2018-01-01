أسطورة ليفربول: مانشستر يونايتد سيخنق المباراة وكنت لأقلد مورينيو

نجم ليفربول السابق جون بارنز يؤكد أن فريقه سيعاني أمام مانشستر يونايتد الذي سيخوض مباراة دفاعية أمام الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جون بارنز أسطورة فريق ليفربول أن فريقه سيجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن فريق سيجد دفاع كثيف من قبل مانشستر يونايتد.

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وقال بارنز: "المباراة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لليفربول، لكن مانشستر يونايتد أيضًا سيعاني، أعتقد أن شكل المباراة سيختلف بناءً على كيفية خوض مانشستر يونايتد للمباراة".

وأضاف: "إذا ما خاض مانشستر يونايتد المباراة بشكل مفتوح، وأنا لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، لكن إذا فعلوا فأن ليفربول سيحقق الفوز بكل سهولة".

" dir="rtl">"أطمح لأن أفوز بها مجددًا"هكذا علّق العام الماضي عندما تسلّم الجائزةها هو يفوز بها مجددًا هذا العام 👏محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي باختيار هئية الإذاعة البريطانية 👑الأفضل ينتظرك يا صلاح طالما طموحك متجدد وسعيك لم يتوقف 🙌نراك العام المُقبل يا @MoSalah مع نفس الجائزة ❤️ pic.twitter.com/nZWviBV0bp

— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

وأكمل: "أعتقد أن فريق مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو سيحاولون أن يخنقوا المباراة قدر الإمكان، وهذا سيجعل الفوز صعبًا للغاية على ليفربول".

واختتم تصريحاته: "مانشستر يونايتد سيدافع بكل ما لديه من قوة، وليفربول سينال الاستحواذ، ربما سيحاول يونايتد التسجيل فقط عن طريق الكرات المرتدة، لو كنت مكان مورينيو لقمت بالأمر نفسه".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة الأحد المقبل في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 26 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 42 نقطة.