أسطورة ليفربول: "فان دايك مدافع جيد، ولكنه ليس مثل هانسين"

إيان راش يرى أن فان دايك مدافع جيد، ولكنه لا يقارن أبدًا بالأسطورة هانسن

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة ليفربول إيان راش عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، حيث وصفه بالمدافع الجيد واللاعب الكبير، ولكنه في نفس الوقت قال أنه لا يمكن أن يقارن بألان هانسن. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان فان دايك قد قدم مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة سواء مع نادي ليفربول، أو مع منتخب بلاده المنتخب الهولندي خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأدى مستوى فان دايك المرتفع إلى اعتباره أفضل مدافع في العالم من وجهة نظر الكثيرين، وتمت مقارنته مع بعض أساطير الدفاع القدامى، الأمر الذي وقف عنده إيان راش.

وقال إيان راش في تصريحات صحفية: "جيمي كاريجر قال أن فان دايك يذكره بألان هانسين، أعتقد أن الأمر سابق لأوانه نظرًا لأن فان دايك لا زال أمامه الكثير من الوقت من أجل ذلك"

وأضاف: "إذا كان هانسين لاعبًا في الوقت الحالي، فإنه كان سيصبح الأفضل في العالم بدون شك، لقد لاعبًا أسطوريًا وعلى الرغم من كونه مدافع إلا أنه كان يشبه لاعبي الوسط.

يذكر أن فيرجيل فان دايك قد لعب مع ليفربول 43 مباراة رسمية فقط، وذلك بعد انضمامه إلى صفوف الريدز خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من ساوثهامبتون.