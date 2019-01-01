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الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة ليفربول السابق: الريدز مُفضلين للفوز على مانشستر سيتي

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Getty Images
هل يغير بيب من خططه لمواجهة الريدز مثل مواجهة الذهاب؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في قمة مواجهات وختام الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، فوز قد يمنح الريدز الضوء الأخضر للفوز بلقب الغائب منذ ما يقارب 30 عامًا.

جيم بيجلين أحد أساطير ليفربول السابقين يتحدث عن مواجهة الريدز والسيتيزين، ومنافسة الألماني يورجن كلوب، والإسباني بيب جوارديولا.

بيجلين تحدث لراديو RTE  عن مباراة الليلة: "على مانشستر سيتي أن يغيرخططه، اعتقد أن ليفربول هو المُفضل للفوز، عندما استضافهم ليفربول مبكراً هذا الموسم، سيتي تحكم في المباراة، لكنهم لم يحاولوا جعلها مباراة مفتوحة، خاصة أنهم عانوا من الأمر نفسه الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا".

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وتابع اللاعب الذي خاض 6 مواسم مع الريدز قائلاً: "جوارديولا غير مجريات الأمور، وعليهم أن يكونوا أقل حذراً هذا الوقت، ولا اعتقد أنها مباراة تحديد اللقب".

وأردف عن الصراع: "اعتقد أنها تحدد هوية الفائز باللقب، ولديهم تأثير نفسي إذا تفوق منافس على الآخر، لكن من المبكر الحديث عن تحديد اللقب".

وانهى: "لقد رأينا عودة في السنوات السابقة على مستوى النقاط، والأمر لن يكون سهلاً، حتى لو كان ليفربول مُفضل للفوز، لن تكون الأمور سهلة، لكن الضغط سيكون على الجميع حتى النهاية".

ويتفوق ليفربول على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق 7 نقاط، فيما يحتل توتنهام المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

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