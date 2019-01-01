أسطورة كريستال بالاس يؤيد انتقال زاها لآرسنال

هل تتم الصفقة في فصل الشتاء؟

سجل أسطورة حراسة مرمى كريستال بالاس نايجل مارتين، اعتراضه على منع الإيفواري ويلفريد زاها من الانتقال إلى صفوف آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واقترن اسم صاحب الـ26 عامًا بمدفعجية الشمال اللندني طوال فصل الصيف، وذلك بعد تصريحاته الشهيرة التي كشف خلالها عن رغبته في الانتقال لنادٍ بطموحات أكبر من النسور.

لكن في النهاية، باءت محاولة آرسنال بالفشل، بعد مغالاة جيران الجنوب في شروطهم المادية، ليضطر الإسباني أوناي إيمري لتحويل أنظاره للإيفواري الآخر نيكولاس بيبي، بضمه من ليل في صفقة قياسية بالنسبة لأصحاب ملعب "الإمارات"، تخطت حاجز الـ60 مليون جنيه إسترليني.

وفي رده على سؤال حول رأيه بخصوص ما فعلته إدارة النادي بإجبار زاها على البقاء، قال نايجل مارتين لشبكة sport888 "إذا كانت رغبته الرحيل لدرجة اليأس في البقاء، فربما لا تكون من مصلحة النادي الاحتفاظ به، لأن هذا يعني أنك تُبقي لاعبًا لا يريد أن يكون مع الفريق".

وأضاف "ويلفريد لن يخذل النادي بأي شكل من الأشكال، إنه يحب كريستال بالاس وفي نفس الوقت يريد فرصة لمواصلة مسيرته بالذهاب لنادٍ أكبر مثل آرسنال، وأعتقد أن آرسنال هو النادي المناسب له، لأنه يحتاج الذهاب لنادٍ ينافس على مراكز دوري الأبطال لأنه في هذا المستوى في الوقت الراهن".

📅 في مثل هذا اليوم عام 2003:



لامبارد سجل أول أهدافه مع إنجلترا خلال مشاركته الأولى مع المنتخب 🦁



أين تقيّم فرانكي بين أعظم لاعبي الوسط في التاريخ؟ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/pG2qPXfxR3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وختم بنصيحة واضحة لإعادة التفكير في بيعه مع فتح سوق الانتقالات يناير القادم، بقوله "لا أراه مستقبليًا مع النادي، هذا النوع من اللاعبين لا يُفاجئني، إنه سيواصل بذل جهده مع النادي حتى يتقدم. إن موارد الأندية الإنجليزية أصبحت أقوى، وهذا سيتسبب في رفع الأسعار، لكن في النهاية سيكون هناك سعرًا سيحدده النادي للبيع في نهاية المطاف".