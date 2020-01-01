أساطير سعودية | ماجد عبد الله .. من هداف المدرسة إلى أسطورة سببت انقسامات

ماجد عبالله.. أسطورة خالدة في تاريخ الكرة السعودية

إذا طرح سؤال لوضع التشكيل الأمثل للمنتخب السعودي على مر التاريخ، قد يختلف الكثيرون في بعض المراكز داخل هذا التشكيل ولكن، هناك لاعب سيتفق عليه الجميع لا محالة بسبب ما قدمه خلال مسيرته الكروية.

مهاجم من طراز رفيع حقق الكثير من الإنجازات مع فريقه النصر والأخضر السعودي، جعله من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم السعودية على الإطلاق، ودائمًا يتذكره الجماهير بسبب إنجازاته الكبيرة الذي حققها.

ماجد عبدالله مهاجم النصر في فترة التسعينات، والذي ظهرت فيه جميع صفقات المهاجم المتكامل وأصبح يهابه المدافعين وظل حتى يومنا هذا أيقونة عند جماهير العالمي.

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نشأته

كان ماجد عبدالله هدافًا منذ نعومة أظافره، ومهاجمًا مميزًا، فحصوله على لقب الهداف في الدورة المدرسية جعلت الجميع يلتفت لموهبة ظلت راسخة في تاريخ الكرة السعودية حتى يومنا هذا.

وكان عبدالله قد انتقل إلى الرياض رغم نشأته الجداوية، بسبب عمل والده في الجهاز الفني للنصر يومها، وهذه قد تكون لحظة فارقة في حياة المهاجم المخضرم.

ظهوره مع النصر

"علاقتي مع النصر متينة لا يهزها أحد مهما كان"، هذه كلمات قالها ماجد عبدالله وبالفعل ترسم مسيرته مع الفريق طوال 20 عامًا منذ عام 1977 حتى 1997، سنوات طويلة العطاء وتحقيق الإنجازات، حيث بدأت بلعب 5 مباريات للعالمي قادته للتواجد في منتخب الناشئين وقتها والمساهمة في تحقيق المركز الثاني في دورة تبريز الدولية حيث أحرز 7 أهداف في 3 مباريات فقط، وكانت شهادة ميلاد مهاجمًا كبيرًا في تاريخ الأخضر السعودي.

في الدوري السعودي، حقق ماجد عبدالله لقب الهداف 6 مرات (1979,1980 , 1981 ,1983 ,1986 ,1989) كأكثر اللاعبين على مر تاريخ الكرة السعودية بـ178 هدفًا حسب احصائيات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهناك هدفان تسبب ماجد في خطأ المدافعين والتسجيل في مرماهم.

وفي كأس الملك حقق لقب الهداف في 4 مرات (1979 ,1987 ,1989 ,1990)، وكأس ولي العهد السعودي مرة واحدة عام 1991.

مسيرته مع المنتخب السعودي

مثل ماجد عبدالله المنتخب السعودي في أول مباراة له رسميًا في 10 ديسمبر 1978 أمام منتخب الصين، ليبدأ مسيرة مليئة بالإنجازات مع المنتخب السعودي.

وخاض مع المنتخب السعودي طوال مسيرته 117 مباراة سجل خلالها 72 هدفًا في جميع البطولات، وشارك مع الأخضر في كأس العالم 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والوصول إلى دور الـ16 عشر.

بطولاته

بطولة الدوري الممتاز 1980م

بطولة الدوري الممتاز 1981

بطولة كأس الملك 1981

بطولة كأس الملك 1986

بطولة كأس الملك 1987

بطولة الدوري الممتاز 1989

بطولة كأس الملك 1990

بطولة الدوري السعودي 1995

بطولة الأندية الخليجية 1996

بطولة الأندية الخليجية 1997

بطولة كأس الكؤوس الآسيوية 1998

مع المنتخب

كأس آسيا 1984،1988

جدل بسبب ماجد عبدالله

وبعد استعراض مسيرة ماجد عبدالله، فمكانته افتعلت جدل بين الجماهير، فهل ماجد عبدالله أسطورة، نعم يعترف بهذا جماهير النصر ولكن في نظر جماهير الأندية الأخرى نجد رأي آخر، فعلى سبيل المثال، قال محمد الغامدي الناقد الرياضي: "ما أقوله أنني لا أقلل من مقدرة سامي الجابر، لكنني سأقزم ماجد عبدالله إذا وضعته في مقارنة مع الجابر".

فيديو .. الغامدي: أُقزم ماجد عبد الله إذا قارنته بالجابر