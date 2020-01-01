أسطورة ريال مدريد: مودريتش بخير وبنزيما بات جزءًا من تاريخ النادي

القرار الصحيح حاليًا هو إيقاف كرة القدم..

أكد دافور شوكر، أسطورة ريال مدريد ورئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، على ثقته اللا متناهية في قائد منتخب بلاده لوكا مودريتش، مشددًا على جاهزيته لقيادة كرواتيا في يورو 2021.

ومن المقرر أن يتم مودريتش عامه الخامس والثلاثين بحلول صيف 2021 حيث اليورو المقبل، بعد قرار تأجيل البطولة لمدة عام في ظل ما يُعانيه العالم من تفشي فيروس كورونا.

شوكر أحد أساطير النادي الملكي وكرواتيا، حيث سجل عددًا كبيرًا من الأهداف بالقميص الأبيض في 4 مواسم من 1996 وحتى 2000، بينما قادت مجهوداته منتخب كرواتيا لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 1998.

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الأسطورة في تصريحات خاصة لموقع جول قال "مودريتش؟ أنا واثق من أنه سيكون في أعلى مستوياته العام المقبل، إنه قائدنا ولا يزال يؤدي بصورة مميزة للغاية وقد ظهر ذلك جليًا في المباريات الأخيرة.".

كما أضاف "أنا واثق من أنه سيظل قائدنا ومن أهم اللاعبين في فريقنا، تمامًا كما فعل في مونديال روسيا.".

أما عن كريم بنزيما، فقال "أحبه كرقم 9، اليوم بات جزءًا من تاريخ الهجوم في ريال مدريد، أحب الطريقة التي يلعب بها، وليس لديّ شك بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا.".

"أتمنى له أن يسجل العديد من الأهداف، فالاحصائيات في النهاية هي التي يتذكرها الناس للمهاجمين، لذلك عليك أن تسجل الكثير من الأهداف حتى تبقى في القمة دومًا."

وبالنسبة لقرار تأجيل اليورو بسبب فيروس كورونا قال "إنه قرار جيد بالطبع، من المهم بالنسبة لنا أن نتنافس ونحن في أفضل الأحوال، والآن بات لدينا وقتًا أطول للاستعداد والاستفادة من لاعبينا المصابين الآن.".

وأتم "علينا أن نحترس على صحتنا جميعًا، نحن نرى أزمة كورونا وكيف أنها أظهرت مدى أهمية لن أقول كرة القدم بل الرياضة بشكل عام بالنسبة لنا، لقد اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا عظيمًا في هذا الشأن حقًا.".

يذكر أن الدوريات الأوروبية بدأت الاستعداد للعودة مرة أخرى للحياة خلال شهر يونيو المقبل لتستغل بذلك قرار اليويفا بتأجيل اليورو لعام، في الوقت الذي يتوقع أن تكون نهايتها بحلول أغسطس وفقًا لتحديد الاتحاد ليوم 3 أغسطس كموعد لنهاية هذا الموسم.