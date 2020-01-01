أسطورة ريال مدريد: أنا محظوظ لعدم اللعب أمام ليونيل ميسي

فيرناندو هييرو أسطورة ريال مدريد يشيد بليونيل ميسي ويؤكد على سعادته لعدم اللعب أمام قائد برشلونة.

أشاد فيرناندو هييرو أسطورة نادي ريال مدريد بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، وبما يقدمه رفقة البلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة "راديو كونتينينتال" وأكد خلالها أن عدم اللعب أمام ميسي كان من حسن حظه.

وقال هييرو: "أنا أعتبر نفسي محظوظًا وأتمتع بإمتياز كبير كوني لم يسبق لي أن لعب كرة القدم أمام ليونيل ميسي".

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وأضاف: "بالنسبة لي قدوتي عندما كنت صغيرًا كان دييجو أرماندو مارادونا، لكن ما يقوم به ميسي أمر مختلف تمامًا".

وأردف: "ليونيل قدم ما قدمه منذ 15 عامًا ولا زال يقدمه حتى الآن، ما يقوم به ميسي شيء غير عادي بكل تأكيد".

ويحتل ميسي في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 20 هدفًا، بعد هدفه الأخير في شباك ريال مايوركا.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني، وهييرو سبق له اللعب في 497 مباراة بالبطولة.