أسطورة برشلونة: لا أود عودة نيمار وجريزمان أفضل

تعرف على تصريحات أسطورة برشلونة حول جريزمان ونيمار

اعترض لوبو كاراسكو، لاعب برشلونة في ثمانينيات القرن الماضي، على عودة نيمار من باريس سان جيرمان مفضلًا التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة ضم جريزمان ونيمار في الصيف الجاري.

وقال كاراسكو في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو: "لا أود انضمام نيمار إلى صفوف برشلونة، ولكني أرغب في ضم جريزمان وقلب دفاع ومهاجم وظهير أيسر".

وتابع: "هذه هي الخطة التي يجب أن يتبعها جوسيب ماريا بارتوميو وكذلك المدير الرياضي".

صاحب الـ 60 عامًا أكد أنّ الأولوية التعاقد مع لاعبين في الخط الخلفي لأنّ هذا سبب من أسباب الفشل الأوروبي".

واختتم: "برشلونة يحتاج للاعب مثل كارليوس بويول يمتلك القدرة على القيادة ودعم الفريق من الدفاع".

جدير بالذكر أنّ مفاوضات يوفنتوس لضم ماتياس دي ليخت من أياكس توقفت مما يفتح الباب مرة أخرى لبرشلونة.