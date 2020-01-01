أسطورة ألمانيا: ماريو جوتزة يجب أن يعتزل

أسطورة منتخب ألمانيا والفائز بكأس العالم لوثر ماتيوس يقترح اعتزال جوتزة بعد نهاية مسيرته مع دورتموند

قال نجم منتخب ألمانيا السابق والفائز بكأس العالم 90 مع المانشافت لوثار ماتيوس إن ماريو جوتزة عليه اعتزال كرة القدم عقب نهاية مسيرته مع دورتموند.

وكان ماريو جوتزة قد تعرض إلى مرض تسبب في زيادة وزنه بسبب جرعات الكورتيزون، كما ساهمت الإصابات في تعطيل مسيرته مع بايرن ميونخ.

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وإثر ذلك، عاد جوتزة إلى بوروسيا دورتموند حيث تألق في البداية، ولكن العودة لم تكن بنفس القوة، ليخفت نجمه تدريجيًا حتى انطفأ تمامًا.

وحول ذلك، قال ماتيوس إن مُسجل هدف تتويج منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين لم يعد بمقدوره تقديم المزيد في عالم كرة القدم.

وأضاف: "جوتزة قدم أشياء رائعة وكانت لديه سنوات مميزة في دورتموند وله لحظاته في بايرن. ولكن عليك أن تسأل: أين يوجد نوع من اللاعبين مثله الآن"

وتابع: "على جوتزه أن يعلن اعتزاله لأنه لم يعد قادرًا على تجديد نفسه، ليس فقط من حيث النادي، ولكن من حيث الراتب كذلك، لا يمكن أن يحصل على راتبه مقابل لا شيء"

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يذكر أن جوتزة كان قد أعلن من قبل أن الهدف الذي سجله في مرمى الأرجنتين والذي وضع النجمة الرابعة على قميص منتخب ألمانيا في 2014 هو الذكرى الأغلى في مسيرته مع كرة القدم.