أسطورة أرسنال يطلب رحيل النني

تعرف على تصريحات أيان رايت حول النني

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طلب أيان رايت، أسطورة أرسنال، من المدرب أوناي إيمري ضرورة التخلي عن المصري محمد النني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

النني لعب 17 مباراة فقط خلال الموسم الجاري من بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وقال رايت في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "يجب على أرسنال بيع اللاعبين غير المفيدين للفريق وعلى رأسهم النني ثم التعاقد مع لاعبين أمثال بن تشيلويل وهناك أيضًا يوري تيلسمان".

وتابع: "أتمنى التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليون، فهو جناح سريع ومهاري وقوي وهذه المجموعة قادرة على تطوير الفريق الموسم المقبل".

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رايت أشار إلى أنّ أهم ما يميز هذه الصفقات أنّ أعمارهم منخفضة مما يجعلهم استثمار مناسب للمستقبل".

وواصل: "قائمة المغادرون يجب أن تتضمن داني ويلباك وديفيد أوسبينا والنني وكارل جينكينسون وستيفن ليشتاينر".

واختتم: "لو أردنا التفكير في المستقبل فعلينا التخلي عن اللاعبين الذين لا يقدمون أي إضافة للفريق ولا يعتمد عليهم المدرب باستمرار وضم صفقات شابة".

جدير بالذكر أنّ رايت رفض فكرة بيع مسعود أوزيل مؤكدًا ضرورة الاستفادة من قدراته الكبيرة.