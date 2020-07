ما هو أسرع هدف في الدوري الإنجليزي؟ وهل هدف نيوكاسل في ليفربول الأسرع؟

تعد أهداف الدقائق الأولى من الأحداث النادرة، وكان هناك عددًا قليلًا منها، وقد سجلها بعض من أفضل اللاعبين في كرة القدم وبعض الوجوه الغير معروفة أيضا قاموا بالتسجيل.

إن الحصول على هدف مبكر يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في لعبة كرة القدم وهو طريقة مثالية لوضع الفريق في طريقه للفوز.

يمكن أن تأتي مثل هذه الأهداف بطرق مختلفة، سواء من خلال الضغط المتعمد من البداية أو التفكير السريع أو ببساطة لعبة الحظ.

ويلقي جول نظرة على أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي واللاعبين الذين قاموا بتسجيلها..

أكثر 10 أهداف مجنونة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي في 7.69 ثانية من قبل شين لونج لصالح ساوثامبتون ضد واتفورد في موسم 2018-2019.

بدأ الجولدن بويز المباراة فى ستاد فيكاراج رود في 23 أبريل 2019، وتمكن لونج من المرور من المدافع كاثكارت قبل أن يضع الكرة في مرمى بن فوستر قبل مرور ثماني ثوانٍ من عمر اللقاء.

هدف لونج ضد واتفورد حطم الرقم القياسي السابق 9.82 ثانية الذي سجله ليدلي كينج عندما سجل لتوتنهام ضد برادفورد سيتي في موسم 2000-2001، الوقت القياسي لهدف كينج ظل هو الأسرع ما يقرب من عقدين من الزمن قبل أن يكسره المهاجم الأيرلندي.

وقال لونج لبي بي سي بعد ذلك: "قال المدرب إن لديه بداية سريعة ووضعهم تحت الضغط".

وأضاف "تسعة وتسعون مرة من أصل 100 لا تمنعهم، لكنها سقطت بشكل جيد".

واستطرد "لقد اتصلت به و - بن هو حارس جيد ، وهو ينتشر جيدًا - كنت أعرف قبل المباراة أن رفع الكرة من فوق الحارس كان بمثابة إنهاء جيد للعبة ولحسن الحظ فقد تم تنفيذها بشكل صحيح".

أوشك آلان شيرر على تحطيم الرقم القياسي السابق لهدف كينج في موسم 2002-03 عندما سجل هدفًا لنيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في 10.52 ثانية، وكان كريستيان إيريكسن قريب أيضا من تحطيم الرقم القياسى قبل أن يفعل لونج، عندما أنهى الموسم بهدف في 10.54 ثانية لتوتنهام ضد مانشستر يونايتد.

قبل الرقم القياسي لكينج، كان دوايت يورك أسرع لاعب سجل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1995-96، عندما سجل لصالح أستون فيلا في 12.16 ثانية ضد كوفنتري، ومن اللافت للنظر أن حارس مرمى يتواجد في قائمة أسرع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي أيضًا، حيث سجل بيجوفيتش في 13.64 ثانية لستوك سيتي ضد ساوثامبتون في 3 نوفمبر 2013، وكان ذلك بمثابة صدفة بالتأكيد وأبدى اللاعب الدولي في البوسنة والهرسك تعاطفه مع منافسه أرتور بوروتس، الذي تم بيعه من الفريق بعدها.

وقال بيجوفيتش لصحيفة الجارديان "إنه شعور سيئ للغاية أن أكون سبب في نهاية أحدهم ولكن هذه كرة قدم. الارتداد السيئ لحارس المرمى يجعلك تبدو سخيفاً".

استضاف نيوكاسل يونايتد ليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وفي الثواني الأولى من عمر المباراة سجل أصحاب الأرض هدفًا مباغتًا.

بعد العودة للفيديو من قبل الحكم احتسب الهدف بالفعل، ليبدأ السؤال هل هو الهدف الأسرع هذا الموسم أو في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

25 - Dwight Gayle's opener after 25 seconds is the quickest goal ever scored on the final day of the Premier League season, and the earliest have ever conceded in a Premier League game. Force. pic.twitter.com/RkH1udxH7v