استطاع اللاعب توم بوب مهاجم فريق بورت فايل الإنجليزي، تحقيق نبوءته الخاصة عندما شارك وسجل أمام مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بفوز السيتي برباعية مقابل هدف.

وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً، قد أطلق دعابة في وقت سابق على مدافع السيتي جون ستونز، بأن إذا لعب ضده فسوف يسجل في الموسم 40 هدفاً.

وكتب المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً تغريدته، بعد هزيمة منتخب بلاده في نصف نهائي كأس العالم 2018، أمام كرواتيا، و التي انتهت بخسارة إنجلترا في الوقت الإضافي بهدف قاتل.

وقال: " أعرف أنني لاعب في دوري الدرجة الثانية، أعرف أنه يلعب مع إنجلترا، ولكني أحب أن ألعب ضد جون ستونز كل أسبوع! سوف أسجل 40 هدفًا كل موسم".

وأضاف: "لم أكن أحلم بأنني سأسجل هدفًا في السيتي وأن تغريدته على تويتر كانت دعابة فقط في وقتها، الأمر أشبه بالحلم لكنني نجحت في تحقيق الأمر والتسجيل".

وغرد المهاجم المخضرم بعد المباراة مرة أخرى قائلاً: " "أود فقط أن أقول إنني كنت مخطئًا تمامًا عندما تحدثت بأنني سأسجل 40 هدفًا أظن أنني إذا لعبت ضد جون ستونز فسوف أسجل 50 هدفًا ".

Sorry I can’t reply to everyone it’s gone mental! I’d just like to say I was completely wrong and bang out of order to say I’d score 40 a season..... it’s more like 50 😊😊😊 enjoy your weekend 👍🏻👍🏻👍🏻