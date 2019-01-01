أستون فيلا يقلب الطاولة على شيفيلد ويعود من التأخر بثلاثية

مباراة مثيرة في التشامبيونشيب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق أستون فيلا الإنجليزي عودة كبيرة ضد شيفيلد يونايتد، ليقلب تأخره 3-0 إلى تعادل بنتيجة 3-3.

جاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

تقدم شيفيلد بهاتريك للاعبه بيلي شارب في الدقائق 11 و53 و62.

على الجانب الآخر نجح أستون فيلا بانتزاع التعادل من الدقيقة 82 وحتى الدقيقة 94، بأهداف تيرون مينجز وتامي أبراهام وأندري جرين على الترتيب.

بذلك يبقى شيفيلد في المركز الثالث بـ55 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن بـ44 نقطة.