أستون فيلا يجهز لصفقة مزدوجة من ميلان

بيبي رينا ينضم إلى قائمة اهتمامات أستون فيلا الشتوية

يستعد نادي أستون فيلا الإنجليزي، للقيام بصفقة مزدوجة من ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وأظهر الفريق الإنجليزي، اهتمامًا بضم كريستوف بيونتيك، مهاجم ميلان، إلا أنه يضع عينه أيضًا على صفقة أخرى من الروسونيري.

وتقدم أستون فيلا، بعرض قيمته 30 مليون يورو، للتعاقد مع بيونتيك، خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس".

وارتبط الدولي البولندي بالرحيل عن صفوف الروسونيري، عقب التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر، في يناير الحالي.

ويسعى أستون فيلا، إلى تعزيز هجومه بعد انتهاء موسم مهاجمه الأساسي ويسلي مورايس، بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وتعاقد ميلان مع بيونتيك، خلال يناير الماضي من جنوى، مقابل 38 مليون يورو.

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أيضًا أشارت إلى دخول بيبي رينا، حارس ميلان الثاني ضمن أهداف أستون فيلا الشتوية.

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وأوضحت الصحيفة، أن اهتمام أستون فيلا جاء بعد طلب دين سميث، المدير الفني للأسود، بالتعاقد مع حارس مرمى لديه خبرة كبيرة بالدوري الإنجليزي، لتعويض توم هيتون المصاب.

رينا صاحب الـ37 عامًا، لديه خبرة كبيرة بالدوري الإنجليزي، إذ حرس عرين ليفربول لسنوات عديدة، وعلى دراية تامة بالبريميرليج.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن ميلان لن يعيق رحيل بيبي رينا، إذا وافق الأخير على العرض المقدم من أستون فيلا.

ميلان قد يقبل بعرض مالي منخفض، نظرًا لعمر ودور الحارس الإسباني، وكذلك قد يسمح بإعارته إلى أستون فيلا لـ6 أشهر، على أن يعود في نهاية الموسم.

يُذكر أن، عقد بيبي، حارس مرمى نابولي وبايرن ميونخ السابق، مع ميلان يمتد إلى صيف 2021.