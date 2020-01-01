أستون فيلا يتعاقد مع لاعب برشلونة

اللاعب الشاب قرر الرحيل راغباً في العودة إلى إنجلترا

قال مدير أكاديمية الناشئين في نادي أستون فيلا الإنجليزي مارك هاريسون، إن التعاقد مع لوي باري ناشئ برشلونة، هي رسالة قوية لطموح النادي في كرة القدم.

أستون فيلا الإنجليزي، كان قد أعلن تعاقده مع لوي باري مهاجم فريق برشلونة الإسباني تحت 19 عامًا، في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف هاريسون في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي: "ما جعلني اتعاقد مع باري هو لعبه مع فئات أكبر منه في العمر وكان مبشر جداً لنا للتعاقد معه".

وتابع: "لوي هو شخص بارع للغاية وأهله جميعاً من مشجعين النادي الإنجليزي، سيكون له مستقبل بارز لنا في الفترة المقبل".

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وأضاف: "سيكون إضافة قوية لنا في الفترة المقبلة، والمستقبل القريب سيشهد لنا بإجرائنا صفقة هامة في المستقبل".

وأردف: " مع وجود أمثال إنديانا فاسيليف وكاميرون آرتشر وجاكوب رامزي جميعهم مستعدين للعب في الفريق الأول هذا الموسم، وأعتقد أن هاريسون الطريق سيكون مفتوح أمامه في الفترة القادمة".

واختتم: "لاعبو الأكاديمية عندنا يمثلوا العمود الفقري للنادي في الفترة الأخيرة وهذا ما نسير بخطى جيدة في الفترة المقبل، ونعتقد أن بعد 5 سنين سيكون لدينا ناتج كبير".

لوي صاحب الـ17 عامًا، كان قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادماً من نادي وست بروميتش ألبيون؛ ولم يحصل على الوقت الذي يستحقه في الفترة الماضية، ليقرر الرحيل إلى إنجلترا من جديد.