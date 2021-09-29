أستاذ بالأزهر: من يتبرع للأندية الرياضية "سفيه ويستحق الحجر عليه"

تعليق مثير من أستاذ بالأزهر الشريف

علق أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إجازة التبرع للأندية الرياضية على سبيل الصدقة، وذلك بعد انتشار حملات للتبرع للأندية خلال الفترة الماضية.

وتعد أبرز حملة وآخرها في مصر، هي حملة التبرع لنادي الزمالك، من أجل مساندته ودعمه ماديًا خلال الفترة الحالية، بسبب الديون التي يعاني منها النادي.

كريمة قال خلال تصريحات عبر برنامج "أحلى كلام" التليفزيوني: "من يقوم بهذا النوع من التبرع سفيه ويستحق الحجر عليه، لأن الله حدد المصارف الثمانية للصدقة".

أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريق تابع: "هل نترك مرضى مستشفى أبو الريش والملاجئ والأيتام والعرائس اليتامى الذين يحتاجون للتجهيز والمصارف المجتمعية المحة الضرورية، وأذهب لشخص يحصل على راتب من 10 إلى 20 مليون جنيه؟".

واستطرد قائلًا: "لا يجوز أن نترك تلك المصارف وننفق المال على الأندية ولو تطوعًا، وكلامي لا يعني معارضة الترويح عن النفس، ولكن يجب أن تحكمه ضوابط".

وبعد سؤاله عن جواز التبرع للأندية على سبيل الهبة، حيث أوضح كريمة قائلًا: "قال الله أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وعند الوفاء بالأمور الضرورية بالمجتمع وتغطية المصالح الضرورية، مثل تزويج الشباب وتأسيس جميع الطرق، وأن لا يبيت جائع أو عار أو مريض، فهذه الحالة تجوز الهبة".

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واختتم الأستاذ أحمد كريمة حديثه قائلًا: "التبرع للمستشفيات والمشروعات العملاقة والكباري والجسور وشق الطرق وتوفيق حياة كريمة وعلاج المرضى وطلاب العلم، وغيرها من الأمور يجب السعي للتبرع لها".