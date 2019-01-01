أسبوع الاختبار الحقيقي لكونتي مع إنتر

الجميع ينتظر الظهور الأول لإنتر تحت قيادة كونتي في المباريات الكبيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يستعد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر لخوض أسبوعاً نارياً مع النيراتزوري، بدايته مساء اليوم في ديربي ميلانو.

كونتي لم يتذوق طعم الخسارة مع إنتر حتى الآن، ويتصدر جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات، وعلى الصعيد الأوروبي تعادل مع سلافيا براج.

إنتر تحت قيادة كونتي، تمكن من الفوز على ليتشي ثم كالياري وأخيراً أودنيزي في الدوري الإيطالي، ليقول البعض إن تلك المواجهات سلة وليست مقياساً حقيقاً لتحديد قوة الفريق.

في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، سيبدأ الاختبار الحقيقي لكونتي مع إنتر في ديربي الغضب.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص كونها ديربي ميلانو، ويسعي فيها الفريقان إلى تحقيق الانتصار، إذ يريد إنتر تعزيز صدارته ويريد ميلان الوصول للنقطة التاسعة.

الجميع ينتظر ظهور النيراتزوري الليلة في أول مباراة كبيرة يخوضها الفريق تحت قيادة كونتي، خاصة بعد التعثر في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج.

الأربعاء القادم، يستضيف إنتر نظيره لاتسيو، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

مباراة لن تقل أهمية وصعوبة عن مواجهة ميلان، خاصة بعد تفوق لاتسيو بثلاثية على حساب سامبدوريا ثم التعادل امام روما في بداية الدوري، قبل السقوط أمام سبال.

والآن يبقى السؤال، هل سينجح كونتي في اول اختبار حقيقي له مع النيراتزوري، أم ستكون البدايات خادعة لجمهور الفريق؟.