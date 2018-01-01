أسامة هوساوي يعلن اعتزاله في يناير ويؤكد: لن انتقل للاتحاد

صاحب الـ34 يطالب جمهور الوحدة بالتوقف عن المهاترات التي تضر بالفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بعث أسامة هوساوي؛ لاعب الوحدة السعودي، برسالة إلى جمهور ناديه، مطالبًا إياهم بالتوقف عن المهاترات التي تضر بمصلحة الفريق، مؤكدًا أنه سيتوقف عن اللعب بيناير المقبل.

عديد التقارير الصحفية أكدت خلال الفترة الماضية رغبة مسؤولي اتحاد جدة في عودة المدافع الدولي لصفوف العميد مرة أخرى، في محاولة لإعادة تصحيح أوضاع الفريق إلا أن اللاعب أنهى اليوم الجدل.

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وكتب هوساوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السلام عليكم أتمنى من الجماهير الوحداوية عدم تصديق الإشاعات، للأسف مازلنا في الوحدة في دوامة التشكيك في الذمم وسوء الظن، الكثير من الأندية صعدت الممتاز بعدنا وأستقرت ونافست لسنوات طويلة وفريقنا طالع نازل والسبب المهاترات والتسريبات التي تضر بمصلحة الفريق.

"من بداية الموسم اتفقت مع الكابتن حاتم وأتكلمت مع المدرب فابيو وكل الجهاز الإداري وزملائي اللاعبين يعرفوا أنه الشتوية راح أوقف، عندي أسبابي الخاصة ومنها إصابة في الركبة راح تعيقني كثير على الاستمرار، وأنا أخذ الإذن من معالي المستشار تركي الشيخ لأنه هو السبب الرئيسي في رجوعي للوحدة".

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وأضاف: "بالنسبة لموضوع انتقالي للاتحاد، الاتحاد فريق كبير وعريق، ولكن الكل يعرف أنا لاعب (محترف) والنظام لا يسمح بالتفاوض مع اللاعب قبل دخوله آخر ستة شهور بدون إذن ناديه لأنه في ضرر على اللاعب والنادي.

"بالنسبة لموضوع الغياب، الأسبوع الأول كان اختبارات ونفس يوم مباراتنا مع الاتفاق كان عندي اختبار أجلته وذهبت للمباراة، وهذا الأسبوع عندي ظرف عائلي وضروري أكون متواجد، اجتمعت مع الكابتن ميدو وأيضا تكلمت مع الكابتن حاتم وتفهموا الموضوع وكل الي حصل بتنسيق مع الإدارة".

المدافع اختتم: "لا أنسى أبدا بداياتي في نادي الوحدة ودعم الجماهير الوحداوية للاعبين بوقفة صادقة وبتعاون من الجميع نتمنى أن تعود الوحدة لتقديم المستويات والنتائج الممتازة".

من بداية الموسم اتفقت مع الكابتن حاتم وأتكلمت مع المدرب فابيو وكل الجهاز الإداري وزملائي اللاعبين يعرفوا انه الشتوية راح أوقف عندي اسبابي الخاصة ومنها اصابة في الركبة راح تعيقني كثير على الاستمرار وان أخذ الإذن من معالي المستشار تركي الشيخ لانه هو السبب الرئيسي في رجوعي للوحدة 2️⃣ — أسامة هوساوي (@HawsawiOsama) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

صاحب الـ34 عامًا بدأ مسيرته في الوحدة عام 2006، وبعدها بعامين انضم للهلال، الذي رحل عنه في صفقة انتقال حر إلى أندرلخت البلجيكي في ضيف 2012، لكنه لم يبق به سوى أربعة أشهر فقط، وعاد منه إلى الأهلي لمدة أربعة أعوام، ثم إلى الهلال في صيف 2016، قبل أن يعود مجددًا للوحدة في صيف 2018.

وخاض المدافع الدولي منافسات كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب السعودي، حيث شارك في الهزيمة أمام روسيا وأوروجواي والفوز أمام مصر.