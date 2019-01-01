أسامة المولد يوضح إصابة القرني ويؤكد: كل البطولات هدفنا

العميد بدأ اليوم مشواره في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أسامة المولد؛ مدير فريق اتحاد جدة السعودي، أن فواز القرني؛ حارس المرمى، إصابته بسيطة ولن تغيبه كثيرًا عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

العميد يلاقي حاليًا العهد اللبناني، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال المولد، قبل بداية اللقاء، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "إصابة القرني بسيطة، تعرض لها في مران الأمس من احتكاك بسيط ومع مروان دا كوستا؛ مدافع الفريق، لكنه سيشارك في المباريات المقبلة بشكل طبيعي".

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وأضاف عن الموسم المقبل للنمور: "كل بطولات الموسم الجاري أولوية لدينا، نسعى لتحقيق أكبر عدد من البطولات وسنكون جاهزين".

يذكر أن الاتحاد يستهل مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان 2019-2020 بملاقاة الرائد، في 23 من الشهر الجاري.

وفي دوري أبطال آسيا يلاقي الهلال السعودي في دور ربع النهائي يومي 27 من الشهر الجاري و17 من سبتمبر المقبل.